Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fenerbahçe , Demir Grup Sivasspor 'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan maçta hakem Halis Özkahya düdük çaldı. Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ile İlker Takpak üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, son oynanan maçın 11’ine göre 5 değişiklik yaptı. Pereira, ligin 3’üncü haftasında Altay ile oynadıkları maçın 11’inde yer alan Szalai ile Valencia'ya yedekler arasında yer verirken Nazım Sangare, Jose Sosa ve Ferdi Kadıoğlu sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadı. Bu 5 oyuncunun yerine ise Serdar Aziz, Zajc, Rossi, Mesut Özil ve Berisha ilk 11'de görevlendirildi.

Pereira sahaya; Altay Bayındır, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, Luiz Gustavo, Diego Rossi, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya ve Mergim Berisha ilk 11'i ile başladı.

SARI LACİVERTLİLERDE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Sivasspor maçına 6 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı lacivertli ekipte Nazım Sangare, Jose Sosa, Ferdi Kadıoğlu ve Serdar Dursun sakatlıkları, Dimitrios Pelkas ile Filip Novak ise hazır olmamaları sebebiyle Demir Grup Sivasspor maçında yer almadı.

ROSSI VE BERISHA İLK KEZ

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Diego Rossi ile Mergim Berisha, sarı lacivertli formayla ilk karşılaşmalarına çıktı.

SZALAI YEDEK SOYUNDU

Fenerbahçe’de Szalai, Sivasspor maçında yedekler arasında yer aldı. Karşılaşma öncesi yapılan testler sonucunda teknik direktör Pereira’nın kararı doğrultusunda Macar futbolcu yedek soyundu.

SİVASSPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, takımının ligin 3'üncü haftasında Göztepe ile oynadığı maçın ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Çalımbay; Camara yerine Caner Osmanpaşa, Azubuike yerine Cofie, Kayode yerine Henrique, James yerine ise Yatabare'ye forma şansı verdi. Deplasman ekibinde Camara, James ve Özkan Yiğiter sakatlıklarından dolayı, Kayode ise kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

Demir Grup Sivasspor sahaya; Muammer, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Henrique, Fajr, Gradel ve Yatabare ilk 11'i ile çıktı.

DUYGUN YARSUVAT İLE RECEP MAMUR UNUTULMADI

Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Galatasaray 'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat ile Kayserispor'un eski başkanı Recep Mamur unutulmadı. Karşılaşma öncesinde Yarsuvat ve Mamur için saygı duruşunda bulunuldu. (DHA)