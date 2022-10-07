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Fenerbahçe'de asist kralı Diego Rossi

Diego Rossi, Batshuayi'nin golünde pası verdi ve asist sayısını 6'ya çıkararak bu alanda takımın en iyisi oldu. Uruguaylı futbolcu ayrıca, rakibin kendi kalesine attığı ikinci golün de hazırlayıcısı oldu.

07 Ekim 2022, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de asist kralı Diego Rossi

Sarı-Lacivertliler'in yıldızlarından Diego Rossi, AEK Larnaca maçına damgasını vuran oyunculardan biriydi. Mücadeleye çok baskılı başlayan Rossi, Fenerbahçe 'nin hücumlarında kilit rol oynadı. Uruguaylı yıldız, Batshuayi'nin perdeyi açan golünde rakibini sağ kanatta enfes geçtikten sonra, Belçikalı forvete harika bir gol pası verdi. Rossi böylece asist sayısını 6'ya çıkardı ve kendisiyle aynı rakama sahip Linclon'ü (5) geçerek takımın bu sezon en çok asist yapan oyuncusu unvanını elde etti.

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Rossi'nin, ikinci yarının 79. dakikasında soldan kullandığı serbest vuruşta rakipten Rafael Mamas'a kale önünde çarpan top, rakip ağlarla buluştu ve tecrübeli oyuncu, skora nokta koyan golün hazırlayıcısı oldu. Bu golden 2 dakika sonra kaleciyle karşı karşıya kalan deneyimli futbolcunun aşırtma vuruşunda kaleci başarılıydı.

Aslıhan Çil

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