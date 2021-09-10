Sarı-Lacivertliler, yaz dönemini büyük bir değişim geçirerek geride bıraktı. Geçen sezon önce sportif direktör, ardından teknik direktör olan Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı. Uzun bekleyişin ardından takım Vitor Pereira’ya emanet edildi. Portekizli teknik adam, Fenerbahçe ’deki ikinci dönemine kendi ekibini yanında getirerek başladı. Ardından onun talepleri doğrultusunda transfer çalışmaları başladı. Pereira, takımı 3’lü savunma üzerine inşa etmeye karar verdi, bu sisteme uyacak takviyeler istedi. Min-jae Kim, Diego Rossi, Miguel Crespo ve Mergim Berisha; doğrudan 53 yaşındaki çalıştırıcının özel isteğiyle kadroya katıldı.

Cazip teklifler reddedildi

Yönetim, Pereira’nın sadece gelecek isimlerle ilgili değil, gönderilecek oyuncular konusundaki isteklerine de ‘tamam’ dedi. Thiam, Sinan Gümüş, Caner Erkin, Dirar, Sadık gibi futbolcular da Portekizli çalıştırıcı tarafından kadro dışı bırakıldı. Yetmedi, Pereira gelmeden önce imza attırılan Steven Caulker da 53 yaşındaki teknik adamın ‘sistemine uymadığı’ gerekçesiyle kısa süre sonra Gaziantep’e gönderildi. Ayrıca cazip tekliflere rağmen Vitor Pereira’nın talebi nedeniyle Pelkas ve Szalai gibi isimler takımda tutuldu.

Her şey güzel başladı

Portekizli’nin yerine getirilmeyen tek talebi sağ ve sol kanat beklerine takviye yapılması oldu. Özellikle orta saha ve hücum hattında son derece geniş bir oyuncu havuzu oluştu. Ligde ve Avrupa’da çıktığı ilk 5 maçı da kazanarak müthiş bir başlangıca imza atan 53 yaşındaki çalıştırıcı, bunun yanı sıra Ali Koç’un büyük önem verdiği ‘Samandıra’da disiplin’i de sağlamayı başardı. Transfer dönemi bitti artık top Pereira ve ekibinde. Beklenti belli: Ligde şampiyonluk hasretine son vermek, Türkiye Kupası’nı müzeye götürmek, Avrupa Ligi’nde adından söz ettirmek ve sonraki turlara çıkmak...

Yusuf Dursun