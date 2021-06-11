Fenerbahçe 'nin 16 yaşındaki genç yıldız adayı Arda Güler, Topuk Yaylası kampına götürülüp ilk kez A takım düzeyinde sezon açılışı yaşayacak. Bu yıl büyük bir sıçrama beklenen Arda için yönetimin de yeni teknik adamdan gelişimi için destek olmasını isteyecekleri öğrenildi. Sarı lacivertliler alttan gelen gençlere rol model olması için gelecek vadeden futbolcunun mutlak kazanılması isteniyor.

Arda sezon boyunca A takımla idmana çıkacak, zaman zaman U19 takımında forma giyecek. Bazı maçlarda da A takım kulübesinde oturup kupada ve ligde sorumluluk alacak.

Gençlerbirliği’nden 200 bin liraya alınan De Bruyne hayranı genç oyuncunun en başarılı olduğu mevki 8 numara. Hocalarının “Özgüveni ve tekniği yüksek, oyunu iki yönlü oynayabilen gelişmeye açık, karakterli bir genç” diye yorumladığı Arda’nın gelişimini doğru tamamlaması için yönetim ve altyapı seferber oldu. (Hürriyet)