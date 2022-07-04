2019 yılında Gençlerbirliği'nden 400 bin TL karşılığından transfer edilen Arda Güler sezon öncesi Fenerbahçe ile yeniden 3 yıllık sözleşmeye imza atmış ve eski kulübü olan Gençlerbirliği'ne ise bir sonraki satıştan yüzde 20'lik pay verileceği sözleşmesine eklenmişti.

Arda'nın sözleşme şartları

Fenerbahçe'nin Arda Güler ile yaptığı sözleşmenin detayları ise şöyle: 3 yıllık sözleşmenin ilk senesinde serbest kalma bedeli 20 milyon euro. İkinci yılında bu rakam 25 milyon euro'ya çıkıyor. Son sezonda ise 30 milyon euro oluyor. Arda'nın ilk hedefi sarı-lacivertli forma ile başarılı olmak.

1500 dakika oynama şartı

Kanarya'nın büyük yeteneği Arda Güler'in kontratındaki maddeye göre genç futbolcunun bir sezonda en az 1500 dakika A Takım'da oynama zorunluluğu bulunuyor. Bu da 18 maça denk geliyor. Eğer Arda Güler bu süreden az forma giyerse sözleşmesinde bulunan özel madde devreye girecek ve o zaman 5 milyon euro’ya serbest kalacak. Arda ve babası bunu sözleşmeye özel madde olarak koydurttular ve futbolcunun oynama garantisini yükselttiler. Eğer Arda Güler bu sürenin altında forma giyerse sözleşmede bulunan serbest kalma bedelleri ise bir anda devre dışı kalacak. (Ajansspor)