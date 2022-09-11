Fenerbahçe 'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler'in sözleşmesinde yer alan bir madde Sarı-Lacivertli kurmayları alarma geçirmiş durumda. Arda Güler'in sözleşmesinde "Eğer toplamda 1500 dakika süre almazsa 5 milyon Euro'ya serbest kalır. 1500 dakika ve üzeri süre alırsa 17.5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunuyor. Arda Güler bu sezon resmi maçlarda 145 dakika süre almış durumda.

Ali Koç görüşme gerçekleştirdi

Durumun ciddiyetinin farkında olan Başkan Ali Koç'un da Arda Güler ile ilgili olarak teknik direktör Jorge Jesus ile bir görüşme yaptığı öğrenildi. Başkan Koç'un bu görüşmede Portekizli hocaya Arda Güler'in daha fazla süre alması gerektiğini aksi takdirde oyuncunun 5 milyon Euro gibi düşük bir bedelle serbest kalma ihtimalinin olduğunu söyledi. Jorge Jesus ise Başkan Ali Koç'a "Arda'nın iyi oyuncu olduğunu biliyorum. Şu anda takımın sisteminin oturması ve ahenginin dağılmaması için Arda'yı direkt 11'de oynatamıyorum. Ancak ilerleyen maçlarda ve kupa maçlarında daha fazla şans vereceğim" ifadesini kullandı. Arda Güler, bu sezon resmi maçlarda sadece UEFA Avrupa Ligi ön eleme turundaki Slovacko deplasmanında 90 dakika forma giydi. Diğer maçlarda sonradan oyuna girdi.

JORGE JESUS HİÇ ACELE ETMİYOR

Jorge Jesus, Arda Güler'e daha fazla şans vermek için acele etmiyor. Jesus sistemin tam olarak oturmasını bekliyor. (Takvim)