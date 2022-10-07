UEFA Avrupa Ligi B Grubu üçüncü hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe , Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ekibi AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup ederek grupta liderlik koltuğuna oturdu.

Kadıköy'de oynanan karşılaşmanın son bölümlerinde oyuna dahil olan Arda Güler, sarı lacivertli taraftarları mest etti. Son dönemde forma şansı bulamaması sebebiyle gündemde olan genç oyuncu, yakaladığı kısa şansı iyi değerlendirdi.





Mücadelenin 87. dakikasında oyuna giren Arda Güler, şık çalımları ve rakip ceza sahası çevresinde yarattığı tehlilelerle geceye damga vurdu. Sahada yalnızca 6 dakika kalabilen genç yetenek, oynadığı futbolla tam not aldı.

MAÇA DAMGA VURAN AN

Öte yandan teknik direktör Jorge Jesus'un değişiklik öncesinde Arda Güler'i ısınmaya göndermesi stadyumda büyük sevinçle karşılandı. Yıldız oyuncunun oyuna gireceğini anlayan taraftarlar, adeta gol olmuşçasına sevindi. (Hürriyet)

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