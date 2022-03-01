Fenerbahçe taraftarının adeta prensi haline gelen Arda Güler, son haftaların en çok konuşulan ismi. İsmail Kartal’ın, çok formda olmasına rağmen Slavia Prag rövanşında öğrencisini ‘korumak için’ yedek bırakması büyük tepki çekmişti. 17 yaşındaki yıldız adayı dünkü Kasımpaşa maçında ilk 11’deki yerine döndü. Arda, dün yine etkili bir oyun sergiledi. Genç oyuncu, İrfan Can ile birlikte hücumu organize etti. Genç yetenek, sık sık savunmasına da yardıma geldi.

Arda Güler, Fenerbahçe adına sahanın iyilerinden olmasına rağmen İsmail Kartal ilk oyuncu değişikliğinde Berisha ile birlikte genç öğrencisini kenara almayı tercih etti. 17 yaşındaki futbolcu, tabelada numarasını gördükten sonra kulübeye hareketlendiği sırada, rakip Kasımpaşa tribünlerinden kendisi için alkışlar yükseldi. Arda Güler, oyunda kaldığı 66 dakikada yüzde 88.5 pas isabeti yakaladı, 4 ikili mücadelenin tamamını kazandı, 2 top kaptı ve 1 atak uzaklaştırdı.