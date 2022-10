Fenerbahçe ’de Jorge Jesus, kafasındaki ideal kadroları netleştirirken, bazı futbolcuların ise daha çok çalışması gerektiğini hem öğrencilerine hem de kamuoyuna gösterdi. Ligde geride kalan 7 karşılaşmada; 4 galibiyet, 1 yenilgi, 2 de beraberlik alan Sarı Lacivertliler’de; Zajc, Arda Güler ve Emre Mor, kendilerine son haftalarda pek yer bulamıyor. Portekizli teknik adam, Arda Güler ile ilgili birtakım değerlendirmelerde bulundu. Arda’yı oyun sistemine uygun bulmayan Portekizli teknik adam fizik olarak yetersiz görüyor.

17 yaşındaki Arda Güler, bu sezon çıktığı 7 maçta 2 gol attı.

Zacj da yetersiz

Arda’nın toplu oyunda her ne kadar iyi olsa da topsuz oyundaki performansından memnun olmayan Jesus, genç futbolcunun daha iyi olması gerektiğini düşünerek çalışmalarını bu yönde sürdürüyor. Öte yandan Sarı Lacivertli takımdaki bir diğer kayıp ise Miha Zajc. Sloven futbolcunun fizik ve kondisyonunu yeterli bulmayan Jesus; Crespo, Mert Hakan, İsmail Yüksek ve Arao’dan sonra 5. seçenek olarak bekleyişini sürdürüyor.









Sezon başı 10 numara verildi

Altyapıdaki performansıyla dikkat çekip A takımda klasını konuşturan Arda, geçtiğimiz sezon sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Forma şansı bulduğu her anı çok iyi değerlendiren, topu ayağına aldığı her an izleyenleri heyecanlandıran ve 12 maçta 3 gol, 3 asistle oynayan genç yetenek, 2022/23 sezonunda '10' numaralı formanın sahibi oldu.

Yaşıtlarına fark attı!

Transfermarkt, geçtiğimiz günlerde yıldız oyuncunun piyasa değerini 9 milyon Euro olarak güncelledi. Tam 3 milyon Euro'luk bir artış yaşayan Arda, 2005 doğumlu futbolcular listesinde market değeri en yüksek isim oldu.

Geçtiğimiz günlerde de ünlü yayın organı Guardian, geleceğin 60 yıldız adayını belirledi. Türkiye'den bu listeye Galatasaraylı Beknaz Almazbekov ve Fenerbahçeli Arda Güler dahil edildi.









Arda Güler'in kariyeri...

Arda Güler, 25 Şubat 2005'te Ankara'nın Altındağ ilçesinde dünyaya geldi. 2014 yılında 9 yaşında iken Gençlerbirliği altyapısına katılan Arda, yeteneği ile ön plana çıktı. 2018'e kadar Başkent ekibinde forma giyen genç solak, Şubat 2019'da Fenerbahçe'ye katıldı.

Hayalini kurduğu kulübe gelmenin mutluluğu...

14 yaşında Fenerbahçe'ye katılan Arda, hayalini kurduğu kulübe geldiğini belirtmiş ve "Bir yanda yıllardır beraber futbol oynadığım takım arkadaşlarımdan ve hocalarımdan ayrılmanın üzüntüsü, diğer tarafta taraftarı olduğum ve hayalini kurduğum kulübe gelmenin mutluluğu..." ifadelerini kullanmıştı.

Arda Güler, idol olarak Fenerbahçe efsanesi Alex'i görüyor.

Uzun yıllar Türk futboluna katkı sunması bekleniyor

Elit Akademi Ligi U14'te 21 maçta 12, Elit Akademi Ligi U15'te 13 maçta 5, Elit Akademi Ligi U16'da 6 maçta 1 gol atan Arda, asıl çıkışı Fenerbahçe'nin U19 Takımı'nda yaptı. Çıktığı 22 maçta 10 gol, 7 asistle oynayan Arda'nın uzun yıllar Türk futboluna katkı sunması bekleniyor.

Arda Güler’in profesyonel sözleşme imzasına Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Sportif Direktör Emre Belözoğlu, İdari Koordinatör Selçuk Şahin, Futbol Akademi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar ve Arda Güler’in ebeveynleri Ümit ve Serap Güler katıldı.

Fenerbahçe, Arda Güler'i Gençlerbirliği'nden 14 yaşında iken altyapısına dahil etmişti. Genç oyuncunun 19 Mayıs Stadyumu'nda top toplayıcılık yaptığı andan bir kare.

Pereira: Arda karakterinde ve kalitesinde çok az oyuncu gördüm

Helsinki maçında Sarı Lacivertli formayı ilk kez bir resmi maçta giyen Arda, karşılaşma sonunda hocası Vitor Pereira'dan büyük bir övgü almıştı. Pereira, Arda için ''Kariyerimde Porto gibi çok önemli bir kulüpte 5 yıl altyapıda çalıştım. Arda karakterinde ve kalitesinde çok az oyuncu gördüm.'' ifadelerini kullandı.

Etkili sol ayağıyla altyapıda beğeni toplayan Arda, Sarı Lacivertlilerin potansiyelli yıldız adayı olarak gösteriliyordu. Aynı zamanda alt yaş gruplarındaki takımlarda kaptanlıkta yapan yetenekli isim; Emre Belözoğlu, Tahir Karapınar ve Ekrem Ekşioğlu’nun da yakından bildiği bir oyuncu olarak ön plana çıkıyordu.

Mladen Ramljak Turnuvası'nın en iyi oyuncusu

Yıldız solak, Ağustos 2021'de Dinamo Zagreb'in ev sahipliğinde gerçekleşen Mladen Ramljak Turnuvası'nın en eyi oyuncusu seçilmişti. Resmi twitter hesabından açıklamalarda bulunan Güler, "Hırvatistan’da katıldığımız Memorial Mladen Ramljak Turnuvası’nda çok güzel tecrübeler kazandık. Herkesin emeğine sağlık. Ayrıca turnuvanın “En İyi Oyuncusu” seçildiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe altyapısının en heyecan veren ismiydi

Arda Güler... son dönemde Fenerbahçe altyapısının en heyecan veren ismiydi. Arda, Şubat 2022'de Slavia Prag karşısında 3-1 kaybedilen maçta 75. dakikada oyuna girip kısa süre sahada kalsa da neden altyapını prensi olduğunu göstermişti. Genç oyuncu, adeta resital sergilemiş, Ferdi’nin golünde pası atan isim olmuştu. Dönemin hocası İsmail Kartal da öğrencisinin bu performansını karşılıksız bırakmamıştı. Arda, Şubat 2022'de Hatayspor karşısında kariyerinde ilk kez sahaya 11’de çıktığında 16 yaşındaydı. Tribünler, büyük sevgi gösterisinde bulunduğu Arda’yı, top her ayağına geldiğinde alkışlarla, tezahüratlarla desteklemişti.

FANATİK