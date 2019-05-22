Fenerbahçe’de Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı
Spor Toto Süper Lig’in 34. ve son haftasında 26 Mayıs Pazar günü Antalyaspor’u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı bildirildi.
Spor Toto Süper Lig’in 34. ve son haftasında 26 Mayıs Pazar günü Antalyaspor’u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı bildirildi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ilk 11’de forma giyen oyunculara yenilenme programının uygulandığı, diğer futbolcuların pas çalışması yaptığı belirtildi.
Açıklamada, idmanın dar alanda çift kale maçların ardından bireysel çalışmalarla noktalandığı kaydedildi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
AA