Fenerbahçe'de, MKE Ankaragücü maçının 11'i şekillenmeye başladı. Altay'ın sakatlığında sarı lacivertlilerde kalede yine Harun Tekin'in olacak. Geçen haftada kart cezası sebebiyle forma giyemeyen Gökhan Gönül, sağ bekteki yerine geri dönecek. Adale ağrısı nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı kadrosundan çıkarılan Serdar Aziz de iyileşti.

Tecrübeli savunma oyuncusu, Szalai ile savunmanın ortasında yer alacak. Sol bekte ise Caner Erkin görev yapacak.

Emre Belözoğlu'nun, orta saha merkezini son haftalarda olduğu gibi Sosa, Ozan Tufan ve Mert Hakan'dan oluşturmayı düşündüğü öğrenildi.

Sağ kanatta ise İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil arasında kararsız kalan genç teknik adamın, tercihini maç günü yapacağı ifade edildi.

Sol kanatta Pelkas'ı oynatmayı planlayan Emre Belözoğlu, santrforda ise son haftaların formda ismi Enner Valencia'ya şans verecek.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay, Perotti ve Sadık, Ankara kafilesinde yer almayacak. Bireysel çalışmalarını sürdüren Nazım Sangare'nin durumu ise belirsizliğini koruyor.

Bu arada Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, ülkesinin 30 kişilik EURO 2020 aday kadrosuna davet edildi.(Trtspor)







