Fenerbahçe , Ally Samatta’yı Genk’e kiralamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin Belçika temsilcisi ile yaptığı anlaşmanın maaş detayı ortaya çıktı.

Genk, Samatta’nın maaşının yüzde 50’sini karşılayacak.

Belçika ekibi, oyuncu tarafı ile son detaylarda anlaştıktan sonra transferin resmiyet kazanması bekleniyor.





Fenerbahçe kadroda düşünmediği ve yıllık 2 milyon 750 Bin Euro kazanan Ally Samatta’nın maaş yükünden 1.3 milyon Euro tasarruf edecek ancak yine de kasasından 1 milyon 375 bin Euro çıkacak.

6 milyon Euro bedel ile Aston Villa’dan transfer edilen Ally Samatta, geçen sezon bir diğer Belçika ekibi Royal Antwerp’e kiralanmıştı.

(NTV Spor)



