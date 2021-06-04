Filip Novak ileyolları ayırmayı planlayan Fenerbahçe, Marcelo için tüm şartları zorlamaya kararlı. Ancak Brezilyalı yıldızın transferinde pürüz çıkması halinde alternatif isimler de belirlendi.

Bunlardan biri, Galatasaray ile de adı anılan Patrick van Aanholt. Crystal Palaceile olan sözleşmesi sonaeren 30 yaşındaki futbolcu, Hollanda Milli Takımı ile EURO 2020’de mücadele edecek.

Tecrübeli sol bekin başka talipleri de bulunuyor. Van Aanholt’un, geleceğiyle ilgili kararını EURO 2020 sonrası vermek istediği belirtildi.







