Sarı-lacivertli takımda kaleci Altay Bayındır son dönemde yaptığı hatalarla eleştiriliyor. Genç file bekçisi özellikle yan top ve topu oyuna sokarken yaptığı bireysel hatalara rağmen kaleyi Harun Tekin’e kaptırmadı.

Bunda en önemli etken ise kalecinin diğer güçlü özellikleri. Son oynanan kupa maçında da Adil Rami’ye pas vermek isterken topu kaptıran Altay kalesinde golü gördü. 21 yaşındaki eldiven, sezon başından bu yana benzer hataları yapmaya devam ediyor. Bunda önemli etkenlerden biri topun oyuna geriden sokulması yönünde teknik heyetin isteği. Taktik gereği hücumu başlatan ismin kaleci olması isteniyor. Altay da teknik direktör Ersun Yanal’ın bu isteğini yapmaya çalışıyor. Teknik heyet oyunu bir kişi daha fazla oynamak için kalecinin hücumdaki rolünün önemli olduğunu vurguluyor. Bu konuda eksiği olan Altay kendini geliştirmeye çalışıyor. Ancak bu süre içinde de sarı-lacivertliler kalesinde bireysel hatalardan kaynaklı goller görüyor.

Bu nedenle teknik heyet bu konuya çözüm bulmaya çalışıyor. Geriden oyun kurma konusundan vazgeçilmese de savunma ve orta saha oyuncularından daha fazla inisiyatif alınması istendi. Top Altay’dayken kendilerini daha fazla göstermeleri istendi. Ayrıca kaleciyi çok zorda bırakacak pozisyonlarda geriye oynanmaması konusunda da uyarılar yapıldı.

Harun Tekin’i kesti

Altay Bayındır hem teknik heyetin hem de Ersun Yanal’ın en çok güvendiği isimlerden oldu. Her ne kadar hatalar yapsa da Ersun Yanal’ın potansiyeline inandığı genç Altay, Harun Tekin’i de tamamen kesti.

10 maçta oynadı

Altay sezon başından bu yana 10 resmi maçta oynadı. 9’u lig ve 1’i kupada forma giyen Altay, kalesinde 10 gol gördü. Her maçta en az 1 gol yeme ortalaması gören genç eldiven, takımın en çok forma giyen ismi olarak öne çıkıyor.

(Milliyet)