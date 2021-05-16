Genç file bekçisi, eli kırıldığı için ligde son 6 karşılaşmada görev yapamamıştı. Hedefini son haftadaki Kayseri maçında eldivenleridevralmak olarak belirleyen Altay, amacına ulaştı. 23 yaşındaki kaleci son derece başarılı bir dönüş yaptı. Altay, Serdar Aziz'in 3 puanı getiren golünden sonra bütün sahayı geçerek arkadaşlarının sevincine ortak oldu. Başarılı file bekçisi, 1 gol yemesine rağmen 2 çok önemli kurtarışla galibiyetin mimarları arasında yer aldı. Altay Bayındır dünkü performansıyla EURO 2020 için hazır olduğunu gösterdi.