Fenerbahçe'de Alper Potuk'ın lisansı askıya alındı

2019-2020 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerin İkinci Transfer Tescil Dönemi sonrası; forma numarası bilgilerini de içeren, Resmi A Takım Oyuncu Listeleri futbolseverleri bilgilendirmek amacıyla TFF.org'da yayınlandı. Fenerbahçe'de Alper Potuk oyuncu listesinden çıkarıldı.

04 Şubat 2020, Salı 18:46 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Alper Potuk'ın lisansı askıya alındı

Fenerbahçe'de sezon başı sözleşmesinde indirme giden ancak uzun süredir forma şansı bulamayan Alper Potuk'un lisansı askıya alındı.

Tecrübeli oyuncunun Çaykur Rizespor'a transferi de görüşmelere rağmen gerçekleşmemişti. Alper kupada yarın oynanacak olan Kırklarelispor maçı kadrosuna da alınmamıştı.

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