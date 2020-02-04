Fenerbahçe'de sezon başı sözleşmesinde indirme giden ancak uzun süredir forma şansı bulamayan Alper Potuk'un lisansı askıya alındı.

Tecrübeli oyuncunun Çaykur Rizespor'a transferi de görüşmelere rağmen gerçekleşmemişti. Alper kupada yarın oynanacak olan Kırklarelispor maçı kadrosuna da alınmamıştı.