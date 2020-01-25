Fenerbahçe'de Alper Potuk yol ayrımında

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Başakşehir ile oynayacağı maç öncesi Sarı Lacivertliler'in kadrosunda Alper Potuk'un olmadığı gözlendi. Bu gelişme ışığında tecrübeli futbolcunun transfer görüşmesi nedeniyle kadroda olmadığı iddiaları düşünülmeye başlandı.

25 Ocak 2020, Cumartesi 19:28 Son Güncelleme:
- A +
Fenerbahçe'de Alper Potuk yol ayrımında

Fenerbahçe, harcama limiti sorununu çözmek için iki ayaklı plan uygulayacak. Bunlardan ilki, Tahkim’e yeniden itiraz etmek olacak. İkincisi ise oyuncu satışıyla maaş bütçesini düşürüp, kaynak yaratmak...

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Başakşehir ile oynayacağı maç öncesi Sarı Lacivertliler'in kadrosunda Alper Potuk'un olmadığı gözlendi.

Bu gelişmeler ışığında tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılma noktasında olduğu ve transfer görüşmeleri nedeniyle maç kadrosunda olmadığı iddia edildi. 

Bu haberi de okudularFenerbahçe'de transfer için yol haritası belli oldu

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...