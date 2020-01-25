Fenerbahçe, harcama limiti sorununu çözmek için iki ayaklı plan uygulayacak. Bunlardan ilki, Tahkim’e yeniden itiraz etmek olacak. İkincisi ise oyuncu satışıyla maaş bütçesini düşürüp, kaynak yaratmak...

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Başakşehir ile oynayacağı maç öncesi Sarı Lacivertliler'in kadrosunda Alper Potuk'un olmadığı gözlendi.

Bu gelişmeler ışığında tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılma noktasında olduğu ve transfer görüşmeleri nedeniyle maç kadrosunda olmadığı iddia edildi.

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