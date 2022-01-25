Ara transfer döneminde kadrosuna yapmak istediği takviyeler dışında oyuncu satıp kaynak yaratma peşinde olan Fenerbahçe 'ye müjdeli bir haber geldi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City, bonservisi Fenerbahçe'de olan Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna katmak için gün sayıyor.

İngiliz ekibinin Fenerbahçe'ye bu transfer karşılığında 5 milyon Euro bonservis ödeyeceği, bir sonraki satıştan da pay vereceği öğrenildi. Transferin birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor.

Allahyar kiralık gitti Zorya'da gösterdiği performans ile transferin gözdesi konumuna gelmiş ve birçok takım tarafından yakından takip ediliyordu.







