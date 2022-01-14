Zorya ile kiralık sözleşmesi biten İranlı oyuncu Fenerbahçe 'ye geri dönmüştü. Ancak talipleri bulunan Allahyar'ın Samandıra'daki günleri sayılı görünüyor. Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu Hull City'nin yanı sıra Belçika ekibi Anderletch, 20 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istiyor. Genç futbolcu kulüpler arasında yapılacak görüşmeden çıkacak sonucu bekliyor. Hull Allahyar için çok istekli olsa da İranlı forvetin önceliğinin Anderlecht forması giymek olduğu belirtildi.