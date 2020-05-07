Geçtiğimiz sezon İran'in Esteghlal takımından Fenerbahçe'ye transfer olan Allahyar Sayyadmanesh'in Sarı Lacivertli takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.

Bu sezon deneyim kazanması için 19 yaşındaki oyuncu İstanbulspor'a kiralık verildi ve TFF 1. Ligi'nde 7 müsabakada oynadı, gol atma şansı yakalayamadı. İstanbulspor'da tutunamayan Sayyadmanesh yeniden Fenerbahçe'ye döndü.

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Geçen yıl Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı ancak Allahyar Sayyadmanesh beklentileri bir türlü karşılayamadı. Genç futbolcu şu anda tesislerde idmanlarını gerçekleştiriyor. Sarı Lacivertli yönetimin genç oyuncu ile önümüzdeki gün biraraya gelmesi bekleniyor. Bu toplantı sonucunda Allahyar'ın geleceği netleşmiş olacak.

Yusuf Dursun



