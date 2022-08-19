Fenerbahçe ’nin yeni sol beki Ezgjan Alioski, dün ilk kez Sarı-Lacivertli formayla sahaya çıktı. Jorge Jesus, öğrencisini ilk 11’de görevlendirdi. Makedon oyuncu, 3-4-3’ün sol kanadında oynadı. Alioski, sık sık hücuma çıkmaya çalışırken, buna rağmen arkasında da boşluk bırakmadı. 30 yaşındaki futbolcu, 79 dakika sahada kaldı. Ezgjan Alioski ilk maçında 63 kez topla buluştu, 3 ikili mücadelenin 1’ini kazandı, 1 şut pası verdi ve 4 orta denemesinde bulundu. Deneyimli oyuncu ilk maçında elinden geleni yapsa da henüz tam hazır olmadığı görüldü.







