Fenerbahçe Beko'nun efsane isimlerinden biri olan, 2015-2021 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen ve basketbol kariyerini noktaladıktan sonra bu sezondan itibaren A Takımda “Bireysel Gelişim Antrenörü ve Altyapı Elçisi” olarak görev yapmaya başlayan Ali Muhammed, altyapı sporcuları ve aileleriyle bir araya geldi.

7 Aralık Salı günü online buluşma şeklinde düzenlenen bu etkinlik, yaklaşık bir saat sürdü. Bu görüşmede Ali Muhammed, katılımcılar ile birbirinden değerli yaşam ve basketbol tecrübelerini paylaşırken, özellikle çok çalışmanın ve asla pes etmemenin önemini vurguladı.

Bu etkinlikte, dinleyiciler ile Fenerbahçe Beko altyapısındaki yeni yapılanmaya ilişkin bilgiler paylaşılırken; Altyapı Sorumlusu ve Fenerbahçe Koleji Safiport Genel Menajeri Önder Külçebaş ile Fenerbahçe Beko Genel Menajer Yardımcısı Derya Yannier de konuşmalarıyla yer aldı. Etkinlik kapsamında, altyapıdaki yeni yapılanmanın tüm detayları dinleyicilere aktarıldı.

Ali Muhammed ile altyapı sporcuları ve ailelerini bir araya getiren bu etkinliğin ilerleyen dönemlerde de devam edeceği belirtildi.