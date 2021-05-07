Fenerbahçe’de başkanlık seçimlerine yaklaşık 1 ay kaldı. Sarı-lacivertlilerin mevcut başkanı Ali Koç henüz resmi olarak yeniden aday olduğunu açıklamadı. Fakat Fenerbahçe camiası içinde Koç’un 1 dönem daha devam edeceği öngörülüyor.

29-30 Mayıs olarak açıklanan Olağan Seçimli Genel Kurulun ilk toplantısında yeterli çoğunluk sağlanamazsa, 5-6 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle başkanlık seçimin ertelenme ihtimali bulunuyor. Dernekler Masasından izin alınması durumunda seçim açıklanan zamanda yapılacak.

Çalışmalar sessizce yürütülüyor

Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeni yönetim kurulu çalışmalarını da sessizce yürütüyor. Mevcut yönetimden bazı isimler de yeni yönetim kurulunda yer alacak. Metin Sipahioğlu, Sertaç Komsuoğlu ve Simla Türker Bayazıt ile yola devam edilmesi bekleniyor.









Sipahioğlu'nun başarılı 1959 öncesi şampiyonluklar stratejisi

İletişimden sorumlu yönetici olan Metin Sipahioğlu’nun kulübün iletişim stratejisinin gelişmesinde önemli pay sahibi oldu. Sipahioğlu’nun 1959 öncesi şampiyonluklar ve kamuoyunda tartışma yaratan konulardaki iletişimi başarılı bulundu. Sipahioğlu aynı zamanda Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımından sorumlu yöneticilik görevini de yürütüyor.

Kadın basketbolunda işler yolunda

Fenerbahçe Öznur Kablo, Final Four’da Ekaterinburg’a yenilerek Avrupa şampiyonluğu için final oynayamazken turnuvayı üçüncü tamamladı. Türkiye’de yenilgi yüzü görmeyen sarı lacivertli takım şampiyonluk için Galatasaray ile final serisinde mücadele ediyor ve 1-0 önde bulunuyor. Metin Sipahioğlu'nun Ali Koç'un yeni yönetim kurulunda olma ihtimali yüksek görülüyor.

Sertaç Komsuoğlu erkek basketbolu ayağa kaldırdı

Ali Koç'un listesinde yer alması beklenen bir başka isimse Sertaç Komsuoğlu. Semih Özsoy’un istifasının ardından erkek basketbol şubesinden sorumlu yönetici olarak Komsuoğlu geldi. Bütçesi yarı yarıya düşürülen şubede Euroleague’de sezona kötü başlayan takım daha sonra toplandı ve son 8 arasına kalmayı başardı. Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova’ya elenip 5 sezon sonra Final Four’a kalamasa da Komsuoğlu'nun performansı başarılı bulundu.









Voleybolda Simla Türker Bayazıt

Başkan Koç yeni yönetim kurulunda bir koltuğu büyük ihtimalle Simla Türker Bayazıt’a verecek. Voleybol şubesinden sorumlu yönetici Simla Türker Bayazıt da başarılı yöneticiler arasında bulunuyor. Fenerbahçe HDI Sigorta, voleybol erkekler finalinde Ziraat Bankkart’a kaybederek şampiyon olamadı. Kadınlar voleybolda ise 2017’den sonra ilk kez finale çıkan Fenerbahçe Opet final serisinde VakıfBank’a karşı 2-0 gerideyken yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle maça çıkamadı ve şampiyonluk şansını yitirdi.

Ruşen Çetin kimdir?

Eski yöneticilerin yanı sıra Ali Koç'un yeni listesinde yer vereceği isimlerinden birinin 1907 Derneği Başkanı Ruşen Çetin olduğu öğrenildi. 1956 doğumlu Çetin, geçmişte sporculuk da yaptığı Fenerbahçe'de Koç ile birlikte 1907 Derneği'ni kuran kişilerden. Çetin 1996 yılından beri Tureks’in yönetim kurulu başkanlık görevini sürdürmekte. Aynı zamanda EURATEX (Avrupa Tekstil ve Hazır Giyim Teşkilatı) Yönetim Kurulu Üyesi-Türkiye Temsilcisi, IHKIB (İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği) Yönetim Kurulu Üyesi, DEİK(Türk-Ukrayna İş Konseyi) Başkanı olan Çetin, Türk – Kanada İş Konseyi Başkan Yardımcısı, Türk- Özbek İş Konseyi Başkan Yardımcısı, Türk-Mısır İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi görevlerini de yürütüyor.

Hamdi Akın ve Mehmet Cengiz ismi dile getirildi

Bunların dışında medyada Ali Koç'un listesinde iki iş insanın da ismi geçti. Spor yazarı Gürcan Bilgiç, eski yöneticilerden Hamdi Akın’ın da yeni dönemde yönetimde olacağını iddia etti. Gazeteci Candaş Tolga Işık ise başkan Ali Koç’un iş insanı Mehmet Cengiz ile görüşerek maddi ve manevi desteğini aldığını söyledi.







