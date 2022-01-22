Şampiyonluk umudu azalan Fenerbahçe gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek sezon kadroda düşünülen isimlerin başında sarı lacivertlilerin yaklaşık 18.5 milyon Euro bonservis kazandığı Kosavalı golcü Vedat Muriç bulunuyor.

Lazio satmak istiyor

Lazio'da büyük hayal kırıklığı yaratan Vedat Muriç satış listesine koyulmuş durumda. İtalyan takımında tüm kulvarlarda 49 maçta süre alan Kosavalı futbolcu 2 gol atarken 2 de asist yaptı. Oyuncunun kiralık olarak ayrılmasına Serie A takımı sıcak bakmıyor.

En verimli dönemini Fenerbahçe'de geçirdi

Son yıllarda santrforlarından istediği verimi bir türlü alamayan Fenerbahçe'de Vedat Muriç en verimli dönemini geçirmişti. Vedat Muriç, Fenerbahçe formasıyla 4 Türkiye Kupası, 32 Süper Lig maçına çıktı. Kosovalı oyuncu, bu maçlarda 17 gol atarken 7 de asist yaptı.

Devre arası transferi zor

Devre arasında Türkiye'de limitler ve süren UEFA Fair Play anlaşması yüzünden Fenerbahçe için Vedat Muriç transferi çok zor görülüyor. Lazio'nun kiralamaya sıcak bakmaması sarı lacivertlilerin işini güçleştiriliyor.

Vedat Muriç Türkiye'ye dönmek istiyor

Vedat Muriç'in de Türkiye'den ayrılma kararından pişmanlık duyduğu ve sarı-lacivertli takıma geri dönmek istediği biliniyor. Kosovalı oyuncunun ismi Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray için de geçti. Ancak Fatih Terim'in ayrılmasından sonra transfere ilgi azaldı.

İtalya'dan Muriç iddiası: Fenerbahçe Başkanı'ndan telefon

Vedat Muriç ile ilgili İtalya basınından yeni bir iddia geldi. Sololalazio internet sitesinin iddiasına göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, telefonla konuştuğu Muriç'i yaza kadar Lazio'da kalması için ikna etmeye çalıştı. Böylece, sarı lacivertliler UEFA anlaşmasının bitmesinin ardından transfer için masaya oturacak.

Vedat Muriç tekliflere soğuk davranıyor

Haberde Başkan Ali Koç'un telefonundan sonra Kosovalı oyuncunun gelen transfer tekliflerine soğuk baktığı iddia edildi. Hull City, Muriç'ten vazgeçerek Fatih Karagümrük Aleksandar Pesiç'e yöneldi. Leeds United ve West Bromwich Albion görüşmelerden çekildi. Lazio, Muriç'e CSKA Moskova'dan teklif geldiğini yalanladı.

Kaynak: Ajansspor