Fenerbahçe, Yeni Malatya’ya kötü bir futbolla 3-0 yenildi. Sarı-Lacivertliler, tarihinde ilk kez ligde Kadıköy’de peş peşe 3 maç (Konyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatya) kaybetti. Erol Bulut hedef adam haline geldi, birçok futbolcu performansları nedeniyle ağır şekilde eleştirildi. Başkan Ali Koç sonunda duruma el koydu. Futbolcular, dün Samandıra’da Karacabey Belediye maçını beklerken, Başkan Koç kurmaylarıyla birlikte tesislere gitti. Ali Koç burada takıma bir konuşma yapıp hem uyarılarda bulundu hem de destek verdi.

‘Yeniden mabedimiz olsun’

Başkan, “İç sahada alınan yenilgiler ve içinde bulunduğumuz durum bize yakışmıyor. Bundan önceki dönemlerde en büyük gücümüz, evimizde kaybetmememizdi. Rakiplerimiz Kadıköy’e korkarak gelir, sahaya çıkmadan yenilgiyi kabullenirdi. Maalesef bu gelenek bozuldu. En kısa sürede Kadıköy yeniden mabedimiz haline gelmeli” ifadelerini kullandı.

‘Mutlaka kazanmalıyız’

Ali Koç, ligde bu hafta oynanacak Gaziantep maçının son derece önemli olduğunu vurgulayarak, “Mutlaka kazanmanızı bekliyorum. Puan kayıpları olacaktır. Ancak artık iç saha problemini çözüp, camianın özlemle beklediği şampiyonluğa doğru adım adım yürümenizi istiyorum. Hepimiz sizlere inanıyoruz, bu güveni boşa çıkarmayın” dedi.

Yusuf Dursun