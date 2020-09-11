Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirirken, gözler satış rakamına çevrildi. Resmi açıklamanın bugün gelmesi bekleniyor. Ancak Lazio'nun Fenerbahçe'ye 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği, sözleşmede 2 milyon euro da bonus maddesinin yer alacağı belirtildi.

Kosovalı oyuncu böylece Fenerbahçe'nin sattığı en pahalı oyuncu olarak tarihe geçecek. Sarı-lacivertliler, Ali Koç döneminde sattığı Giuliano, Fernandao, Josef, Eljif Elmas ve Vedat Muriç'ten 60 milyon euro'ya yakın bonservis geliri elde etti.

Vedat Muriqi - Lazio - 18+2 milyon euro

Eljif Elmas - Napoli - 16+3 milyon euro

Josef de Souza - Al Ahli - 12 milyon euro

Giuliano - Al Nassr - 10.5 milyon euro

Fernandao - Al Wahda - 2.55 milyon euro

LİSANS SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Sarı-lacivertli ekipte lisans sorunu aşıldı. Yönetim, Bankalar Birliği ile vardığı anlaşma ile ilgili ön protokolü dün TFF'ye gönderdi. Böylelikle limit sıkıntısı ortadan kalktı. Yeni transferler bugün sahaya çıkabilecek.