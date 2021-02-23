Göztepe'ye karşı şok bir yenilgi alarak lider Galatasaray'ın 3 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de moraller çok bozuk… Karşılaşma sonrası Başkan Ali Koç ile futboldan sorumlu yönetici Selahattin Baki ve sportif direktör Emre Belözoğlu'nu statta acil durum zirvesi yaptığı ortaya çıktı.

TAKIMIN DURUMU MASAYA YATIRILDI

Kritik toplantıda Erol Bulut ve takımın durumu masaya yatırıldı. Sezon başından bu yana her seferinde Bulut'un arkasında duran Ali Koç'un da artık isyan bayrağını çektiği öğrenildi.

KİMSEDE OLMAYAN KADROYU VERDİK

Koç'un Belözoğlu'na, "20 futbolcu aldık. Kimsede olmayan kadroyu verdik. Mart ayına geldik ama rakip kaleye bile gidemiyoruz. Bu takımın sorunu ne?" diyerek dert yandığı öğrenildi.

BAZI FUTBOLCULARDAN DA ŞİKAYETÇİ!

Başkan Koç'un bazı futbolcuların performansından da son derece rahatsız olduğu belirtildi. Eğer Trabzon'dan da kötü bir skorla dönülürse radikal kararlar alınması gündeme gelecek. (Takvim)