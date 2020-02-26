3 Haziran 2018... Aziz Yıldırım’ın 20 yıllık başkanlığına tarihi oy farkıyla son veren Ali Koç, Fenerbahçe’nin yeni patronu olurken Sarı-Lacivertliler’e büyük değişim vadetmişti. Ancak Koç uygulamada tam tersini yaptı. İlk sezonda küme düşme korkusu yaşandı, ciddi paralar harcanan ikinci sezonunda ise daha ligin ortasında hedeften uzaklaşıldı.

5 nisan 2018 Divan Kurulu konuşması

"Plansız, programsız, alelacele, değerinin üzerinde transferler yapan, kariyerinin son kontratına gelmiş yıldızları kadroya katmaya çalışan anlayışı değiştirmek zorundayız.”

İlk sezon 16 transfer yapıldı, şu anda sadece 8’i kadroda! Bu sezon başında gelen Zanka ve rami ile yollar çoktan ayrıldı.

13 Mayıs 2018 Köln konuşması

“Her sene teknik direktör değiştirerek başarıya ulaşamazsınız.”

Cocu’yla anlaştı, gönderip Koeman’a takımı emanet etti. Ardından gelen Ersun Yanal da yolcu. Tüm bunlar sadece 1.5 senede oldu.

“Scouting konusu çok önemli. Geri dönüşü en yüksek yatırım bu.”

Başkan olduktan sonra 29 transfer yapıldı, 40 milyon euro harcandı. 10 orta saha, 3 kanat, 1 sol beki olan; stoperde ve sol açıkta orta saha oyuncularının oynadığı bir takım var.

“Vincent Janssen’i kiralarken hatrı sayılır para verdik. 10 ay için 5 milyon euro ödedik.”

Slimani, 1.5 milyon euro’su kiralama, 4.2 milyon euro’su maaş olmak üzere 5.7 milyon euro’ya kiralandı! Maliyetle ilgili resmi açıklama yapılmadı.

25 Mayıs 2018 Bodrum konuşması

“Avrupa’yı, Avrupa’da anılmayı özledik.”

İlk sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne eleme turunda havlu attı, Avrupa Ligi’nde son 32’de elendi. Bu sezon Avrupa’da oynayamadı.

“Dostu düşmanından daha fazla, halkın takımı Fenerbahçe’yi özledik."

Trabzonspor ve Galatasaray ile olan ilişkiler gerildi. TFF ve MHK’ye savaş açtı.

“Fenerbahçe’nin en büyük sorunu, vizyon ve sabrı eksik. Biz de bunları yapabiliriz.”

Cocu’ya 3 ay sabretti, futbol takımında devrim yapması için getirdiği Comolli 1.5 yılda gönderildi. ersun Ya nal’i isteyen taraftara, “Siz benim vizyonumu anlamamışsınız” dedi ama takım düşme hattında kalınca göreve getirdi.

1 Haziran 2018 genel kurul konuşması

"Biz Şampiyonlar Ligi ön elemesinde elenirsek, bunu unutturmak için transfer yapmayacağız.”