MENÜ

Fenerbahçe'de ALBA Berlin maçı öncesi Barthel şoku

Turkish Airlines EuroLeague'in 3. haftasında Alman ekibi ALBA Berlin'e konuk olacak temsilcimiz Fenerbahçe Beko'da Danilo Barthel'in forma giyemeyeceği açıklandı.

11 Ekim 2021, Pazartesi 13:52 Son Güncelleme:
- A +
Fenerbahçe'de ALBA Berlin maçı öncesi Barthel şoku

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, üçüncü hafta mücadelesinde deplasmanda Alman ekibi ALBA Berlin ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de Alman oyuncu Danilo Barthel forma giyemeyecek. 

Fenerbahçe'nin resmi açıklamasında sakatlığı bulunan Danilo Barthel'in ALBA Berlin karşısında forma giyemeyeceği belirtildi. Barthel, geçtiğimiz hafta arasında oynanan Panathinaikos maçıyla sakatlıktan dönmüş ve hafta sonu Bahçeşehir Koleji maçında da forma giymişti. 

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...