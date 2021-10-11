Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, üçüncü hafta mücadelesinde deplasmanda Alman ekibi ALBA Berlin ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de Alman oyuncu Danilo Barthel forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'nin resmi açıklamasında sakatlığı bulunan Danilo Barthel'in ALBA Berlin karşısında forma giyemeyeceği belirtildi. Barthel, geçtiğimiz hafta arasında oynanan Panathinaikos maçıyla sakatlıktan dönmüş ve hafta sonu Bahçeşehir Koleji maçında da forma giymişti.