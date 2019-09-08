Fenerbahçeli futbolseverler, yaz transfer döneminin neredeyse tamamı boyunca iki ismi bekledi: Luiz Gustavo ve Adil Rami. Şimdi ise taraftarların merakla beklediği an geldi.

Sarı-Lacivertliler, lige verilen milli arada bugün maç eksiğini kapatabilmek adına 20.00 deplasmanda Bursaspor ile kozlarını paylaşacak. Fransız ekibi Marsilya’dan son günde transfer edilen ön libero Gustavo ile bedelsiz olarak takıma katılan Rami, Yeşil-Beyazlılar karşısında ilk kez Sarı-Lacivertli formayı sırtlarına geçirecek.

Gençlere şans verecek

Bursaspor karşısında sağ ve sol bek için altyapıdan takviye yapılacak, savunmanın göbeğinde ise Rami’nin partnerinin kim olacağı merak konusu.

Ersun Yanal, orta sahada da rotasyona gidecek, fazla forma şansı bulamayan öğrencilerini sahaya sürecek.