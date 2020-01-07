Fenerbahçe Süper Lig'in ilk yarısında inişli çıkışlı bir performans sergilerken hücum hattının yaptığı iyi işlere rağmen savunmadaki problemler bir türlü giderilemedi. Galatasaray, Yeni Malatya ve ligin ilk maçı olan Gaziantep maçları dışında her maç kalesinde gol gören Kanarya'da Adil Rami de yolcu...

Sezon başında sportif direktör Comolli'nin tecrübesine güvenerek takıma kazandırdığı Rami adeta yedek kulübesine demir attı ve takıma hiç katkı veremedi.

Fransız RMC Sport'un haberine göre ise Rami takımdan ayrılmak istiyor. Tecrübeli savunmacının menajerine kendisine takım bulması yönünde talimat verdiği belirtiliyor.

Mini yorum / Hakan Ateşler

Savunma transferleri tutmadı

Fenerbahçe neredeyse her maç gol yedi bu sezon. Derbide Beşiktaş 1 kere geldi golü buldu. Küme düşmemeye oynayan Kayseri, bir kere ofsayttan kurtuldu, golü attı ve tek 3 puanını Fenerbahçe'den aldı. Örnekler çoğaltılır. Serdar Aziz, Sadık, Rami ve Zanka... Hiçbiri tutmadı. 'Savunmanın en iyisi Jailson oldu' bile diyebiliriz. Burada Ersun hocaya pek sorumluluk yükleyemiyoruz. Evet, transferler tutmamış olabilir, kendisi en azından bu kadar stoperden yararlanmayı bilmeliydi, doğru. Ancak olmuyor. Hoca her şeyi denedi. Savunma inanılmaz hatalar yapıyor. Kaleci Altay olmasa Rize maçı bile 2-2 bitebilirdi.

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