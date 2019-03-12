Fenerbahçe'de acil durum zirvesi!

Fenerbahçe'nin başındaki 3 önemli isim Başkan Ali Koç, Damien Comolli ve Ersun Yanal takımın son durumunu ve gelecek planlarını masaya yatırdılar.

12 Mart 2019, Salı 08:16
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Fenerbahçe'de acil durum zirvesi!

Süper Lig'de kalan 6 haftada korkulu rüya germek istemeyen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç. sportif direktör Damien Comolli ve teknik direktör Ersun Yanal bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdiler. Başkan Ali Koç'un takımda kalan maçlarda gerekiyorsa sıkı yönetim ilan edilmesini istedi.

YANAL'DAN GÜVENCE

Takımın çalışma ve dinlenme programlarının kontrolü altında olduğunu söyleyen Ersun Yanal çok kısa süre içinde üst sıralara yükseleceğini ifade etti. Ligdeki konumunu garanti altına almak isteyen Fenerbahçe önümüzdeki sezonun kardorsunu kurmak için haziran ayını beklemeden ciddi hamleler yapmayı planlıyor.

Kaynak: Takvim

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