Son haftalarda aldığı skorlarla taraftarlarını isyan noktasına getiren Fenerbahçe'de acı tablo ortaya çıktı! Sarı-Lacivertliler'de parasını tıkır tıkır alan Mevlüt Erdinç, Deniz Türüç, Rami, Zajc, Alper, Ferdi Kadıoğlu ve Tolgay Arslan şu ana kadar hiçbir katkı veremedi. Bu isimlerin bazılarının üstünü Ersun Yanal çizdi, bazıları ise yatışa geçti. Paralar ise yine çöpe gitti.

YANAL KADAR COMOLLI DE SUÇLU

Bu 7 ismin maaş yükü tam tamına 10.7 milyon Euro (67 milyon lira) oldu. Sezon başı Yanal'ın kararıyla lig kadrosuna alınmayan Mehmet Ekici ile birlikte rakam 12 milyon Euro'ya (75 milyon liraya) çıkıyor.

Taraftarlar bu tablodan Yanal'la birlikte Comolli'yi de sorumlu tutuyor.

1 GOLÜ 6.4 MİLYON LİRA

2017 yılında gelen ve şu ana kadar 32 milyon lira maaş ödenen Mehmet Ekici sadece 5 gol atabildi.

Sürpriz bir şekilde Ersun Yanal'ın kararıyla lig kadrosuna ismi yazılmayan Mehmet Ekici tam bir transfer fiyaskosu oldu... 2017 yılında olaylı bir şekilde Trabzonspor'dan gelen yıldız futbolcuya şu ana kadar 32 milyon lira maaş ödendi. Ancak Ekici buna karşın 5 gol atabildi. 1 golün maliyeti 6.4 milyon liraya geldi.

10 MAÇTA 45 DAKİKA!

Ligin 3. haftasında transfer edilen Rami sadece 1 kez 11'de oynadı. Bu maçta da 45 dakika sahada kaldı.