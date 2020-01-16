Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile karşılaştığı mücadelede hastalığı nedeniyle takımın başında olamayan Teknik Direktör Ersun Yanal, bugün de takımın başında antrenmana çıkamadı.

Yoğun bir tedavi uygulanan Yanal'ın Gaziantep FK maçında takımın başında olması bekleniyor.

Avcı Braga'ya gidememişti

Bilindiği üzere Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı da hastalandığı için Braga deplasmanında takımını yalnız bırakmak zorunda kalmıştı.

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kadrosunda Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım ve Sadık Çiftpınar yer almazken Deniz Türüç'ün durumu maç saatinde netlik kazanacak. Sakatlığını atlatan Miha Zajc ise takımla birlikte Gaziantep'e gidecek.

Yusuf Dursun