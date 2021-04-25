Kadıköy'deki zorlu karşılaşma öncesi her iki takımda da sınırda oyuncular yer alıyor. Ancak Fenerbahçe'de bu isimlerin sayısının çokluğu dikkat çekiyor. Bu akşam Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu ve Gökhan Gönül, kart görmeleri halinde hafta içi oynanacak kritik Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyecekler.

Şimdiden uyarıldılar

Teknik ekibin özellikle bu futbolcuları, gereksiz yere kart görmemeleri konusunda uyardığı bildirildi. Bu karşılaşmadan sonra hafta içini BAY geçecek olan Kasımpaşa'da da Ramazan, Haddadi, Varga, Brecka ve Tosiç cezalı duruma düşmeleri durumunda, hafta sonu sahalarında oynanacak Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecekler.

Aslıhan Çil







