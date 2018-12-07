Ülker Stadı’nda oynanan Giresunspor ile kupa karşılaşmasında Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Spor Toto Süper Lig’de Kasımpaşa’yla 2-2 berabere kaldıkları maça göre ilk 11’inde 7 ismi değiştirdi. Kasımpaşa karşısında ilk 11’de forma giyen Harun Tekin, Hasan Ali Kaldırım, Martin Skrtel, Roman Neustaedter, Eljif Elmas yedekler arasında otururken, sakatlığı bulunan Mathieu Valbuena kadroda yer almadı.

Koeman, Kasımpaşa maçında 11’de oynayan Mehmet Topal’ı da maç kadrosuna dahil etmedi. Koeman, bu isimlerin yerine ilk 11’de Berke Özer, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Michael Frey, Diego Reyes, Yassine Benzia ve Yiğithan Güveli’yi oynattı. Fenerbahçe’de Mauricio Isla, Mehmet Ekici, Barış Alıcı ve İslam Slimani ise Kasımpaşa maçında olduğu gibi Giresunspor karşısında da ilk 11’de sahaya çıktı.