Süper Lig’in son haftasında Hes Kablo Kayserispor’a konuk olan Fenerbahçe’de futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları Sivasspor maçının ilk 11’ine göre kadrosunda 5 değişiklik yaptı. Belözoğlu, geçen hafta Sivasspor karşısında oynayan Harun Tekin, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Tisserand ve Gökhan Gönül’ün yerine Altay Bayındır, Serdar Aziz, Nazım Sangare, Ferdi Kadoğlu ile Osayi-Samuel ilk 11’de görev verdiği.

Genç çalıştırıcı kalede Altay Bayındır’ı görevlendirirken, savunma dörtlüsünü Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Caner Erkin’den oluşturdu. Orta sahada yine Jose Sosa şans bulurken, sağda Osayi-Samuel solda ise Ferdi Kadıoğlu oynadı. Sosa’nın önünde Ozan Tufan ve Dimitris Pelkas yer alırken, tek santrforda Enner Valencia gol aradı.

6 hafta sonra Altay kaleyi devraldı

El bileği kırılan ve 6 hafta Süper Lig’de oynayamayan Altay Bayındır’a sakalığının ardından Emre Belözoğlu, Kayserispor karşısında ilk 11’de görev verdi. Harun Tekin ise bu maçta yedek soyundu.

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