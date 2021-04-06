Fenerbahçe'nin mutlak galibiyet için çıktığı Denizlispor karşılaşmasında ceza sınırındaki isimlerin fazlalığı dikkat çekiyordu. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Caner Erkin, Sinan Gümüş ve Pelkas’ın yanısıra sonradan oyuna giren Sosa ve İrfan Can ile Tisserand maç öncesinde sarı kart sınırında bulunuyordu. Perşembe günü Yeni Malatya'ya konuk olacak Sarı-Lacivertliler'de korkulan olmadı.

Tek kart Serdar'a

Mücadeleye ceza sınırında başlayan isimlerden hiç biri sarı kart görmedi ve cezalı duruma da düşmemiş oldu. Fenerbahçe'de ise tek sarı kartı, Hugo Rodallega'ya yaptığı faul sonrası stoper Serdar Aziz gördü. Kanarya, Malatya deplasmanına cezalı oyuncusu olmadan gidecek.