Vitor Pereira’nın takımın başına geçmesiyle birlikte hem saha içinde hem de saha dışında büyük bir değişim başladı. Saha içinde en göze çarpan yenilik, 3’lü savunmaya geçiş yapılması oldu. Radikal değişimler sancılı olsa da Sarı-Lacivertliler bu süreci, üstelik önemli sakatlıklar yaşanmasına rağmen kayıpsız geçmeyi bildi. Fenerbahçe ligde gol bile yemeden 3’te 3 yaptı. Avrupa Ligi’nde ise Helsinki’yi zorlanmadan geçerek adını gruplara yazdırdı. Başarılı geçiş döneminin arkasında Vitor Pereira ve ekibinin bitmek bilmeyen çalışmaları yatıyor. Teknik heyet, maçlar biter bitmez hazırlanan analizi oyunculara dağıtıyor. Futbolcular, karşılaşma deplasmandaysa dönüş yolunda, Kadıköy’deyse akşam evde bu analizleri inceliyor. Ardından hafta boyunca hem takımla hem de rakiple ilgili çalışmalar yapıyıp, görüntülü olarak futbolcularla paylaşılıyor. Ayrıca Pereira, sonraki hafta karşılaşacakları rakibin maçlarını mutlaka bir yardımcısına statta izletmeyi ihmal etmiyor.

‘Birlik’ vurgusu

Ali Koç’un altını ısrarla çizdiği ‘Samandıra disiplini’ de işin başka bir boyutu. Takım ruhunu üst seviyeye çıkarmak adına koyulan kurallar konusunda kimsenin gözünün yaşına bakılmıyor. Bunun yanı sıra oyuncuların birlikte daha fazla zaman geçirmeleri için çeşitli aktiviteler düzenleniyor. Gençlerin kısa sürede takıma adapte olup beklenenin çok üzerinde katkı sağlamasının arkasında da bu çalışmalar yatıyor. Vitor Pereira, futbolcularıyla yaptığı her toplantıda sık sık onlara olan güvenini yineliyor, birlik olmanın önemine vurgu yapıyor.

Yusuf Dursun