Şampiyonluk ve kupa kazanmadan 8. seneye giren Fenerbahçe 'de büyük umutlarla transfer edilen futbolcuların ortaya koydığu performans içler acısı durumu ortaya koymaya yetiyor da artıyor bile! Sarı lacivertliler büyük umutlarla transfer ettiği Luiz Gustavo, Jose Sosa, İrfan Can Kahveci ve Mergim Berisha için paraları adeta saçarken verim olaraak pek fazla bir şey elde edemedi.

Maliyet 575 milyon TL

Bu dört oyuncu içerisinde sadece Gustavo'nun inişli çıkışlı grafiği akıllarda kaldı. Oysa Fenerbahçe'nin kasasından şimdiye kadar Gustavo için 14.5 milyon euro, İrfan Can Kahveci için 13 milyon 250 bin euro, Sosa için 3 milyon euro, Berisha için de 6.5 milyon euro çıktı. Şimdiye kadarki toplam maliyet 575 milyon TL'yi buldu.

Sözleşmeleri devam ediyor

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sosa dışındakilerin kontratları da devam edecek. Geçtğimi sezonun devre arasında adeta Galatasaray 'ın elinden kapılan İrfan Can Kahveci belki de en büyük hayal kırıklığı oldu. İrfan Can 28 maçta sadece 1 gole imza attı. Sosa futbolundan çok sakatlıklarıyla gündeme gelirken, Berisha da beklenen katkının çok uzağında kaldı. Gustavo ise tüm iyi niyetine rağmen ilerlemiş yaşının da etkisiyle zaman zaman takımın adeta el freni oldu.

Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu transfer etmek için büyük uğraşlar verdi. Özellikle Marsilya ile uzun süren bir pazarlık dönemi yaşadı. Transfer edildiğinde taraftarlar çok mutlu olsa da beklenen performans bir türlü gelmedi. (Takvim)