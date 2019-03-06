Geçen hafta Süper Lig’deki 2000. maçına Rize karşısında çıkan Fenerbahçe, bu mücadelenin ardından resmi sitedeki açıklamada, “Türkiye’nin ilk deplasmanlı ulusal ligi ‘Milli Küme’deki maçlarımızla birlikte 2 bin 154’üncü lig maçımızı oynadık” ifadelerine yer vermişti. Sarı lacivertliler, 1959 öncesindeki 9 Türkiye şampiyonluğu ile ilgili yeni ve kapsamlı bir süreç başlattı. F.Bahçe’nin gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından, Türkiye’de 5. yıldızı takan ilk kulüp olmak için gerekli hukuki girişimlere başlayacağı belirtildi.

‘SÖZ KONUSU 9 ŞAMPİYONLUK FENERBAHÇE'NİN YÜZDE YÜZ HAKKI"

Dün Twitter’dan açıklama yapan F.Bahçe Yöneticisi Metin Sipahioğlu, “Hep söylediğimiz gibi, bu işin iki ayağı var. Önce iletişim, sonra hukuk. Önümüzdeki süreçlerde, iletişim ayağı daha ileri boyutlara getirilip tamamlandığında, hukuki başvurular da gerçekleşecektir. Haklı davamıza sonuna kadar hep birlikte sahip çıkacağız! Bizzat TFF tarafından düzenlenmiş-oynatılmış, 1959 öncesi döneme ait 9 Türkiye Şampiyonluğu, Fenerbahçe’nin yüzde 100 hakkıdır. Dünyanın hemen hemen her yerinde, ülke federasyonunun oynattığı ve ulusal olan tüm emsalleri sayılmaktadır. Ana kıstaslar açıkça bunlardır” dedi.

ALMANYA LİG KUPASI'NDAKİ R.WIEN DETAYI VE GENOA...

Avrupa'daki birçok örnek de, Sipahioğlu’nun dünyadaki federasyonlar ile ilgili sözlerinin haklılığını ortaya koyuyor. Öyle ki; İşgal altındaki Avusturya’nın takımı Rapid Wien’in 1941 yılında işgalci ülke Almanya’nın liginde oynaması ve şampiyon olması sonucu günümüzde verilen Almanya Lig Kupası’nın üzerinde diğer takımlarla beraber Rapid Wien’in de adı yer alıyor. Ayrıca; ilk olarak 1898’de oynanmaya başlanan ve 1929’da profesyonel statüye geçen İtalya Ligi’nde, tüm zaferlerini 1929 senesi öncesindeki amatör dönemde elde eden Genoa takımının resmi kayıtlara göre toplamda 9 şampiyonluğu bulunuyor.

ATATÜRK YADiGÂRI KUPA

4-6 Eylül 1936’da İstanbul’a gelen İngiltere Kralı VIII. Edward, ziyaretinin ardından Atatürk’e 4 kilo ağırlığında gümüş bir bibloyu hediye olarak gönderir. O biblo şimdi, F.Bahçe müzesindedir. Çünkü 1937’de Milli Küme Şampiyonu olan F.Bahçe’ye kupa sunulmamıştı. 1940’ta Milli Küme tekrar kazanılınca iki şampiyonluğun kupası olarak bu biblo F.Bahçe’ye verildi.

HAVA KARARDI, MAÇ ERTELENDi F.BAHÇE 8-0’LA ŞAMPiYON OLDU

1933’teki Türkiye Futbol Birinciliği (Şampiyonası) Finali’nde İzmirspor ile F.Bahçe karşılaştı. Maç 29 Ekim’de Ankara’da oynandı. İzmirsporlular, hakemin penaltı kararına itiraz edip, atışı engelledi. Hava kararınca, ışıklandırma olmadığı için maç ertelendi. TBMM Başkanı Kazım Özalp, iki takımın yöneticileriyle görüşüp maçın baştan oynanması kararını verdi. Kura sonucu İzmir’de oynanacak maça Avusturya’dan özel (tarihte ilk kez) hakem getirildi. İzmir’deki maçı F.Bahçe 8-0 alıp, tarihindeki ilk Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

Kaynak: Hürriyet / Fatih Sabovic