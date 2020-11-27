Beşiktaş maçı öncesinde durumu merakla beklenen iki isim vardı: Diego Perotti ve Gökhan Gönül... Perotti, Gençlerbirliği mücadelesi sonrası geçirdiği bağırsak enfeksiyonu nedeniyle takımla çalışmalara katılamamıştı. Halsizlik yaşayan ve düzenli olarak serum alan Arjantinli, dün kendine geldi.

32 yaşındaki kanat oyuncusu, yapılan idmanın tamamında takımla çalıştı. Perotti'nin herhangi bir sıkıntı yaşamadan antrenmanı tamamlaması, herkesi sevindirdi. Fenerbahçe'de bir güzel haber de arka adalesindeki yırtık nedeniyle Gençlerbirliği maçını kaçıran Gökhan Gönül'den geldi.

5 eksik bulunuyor

Tecrübeli sağ bekin tedavisi dün tamamlandı. Gökhan'ın bugünden itibaren takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Kaptan, eğer antrenmanda bir sıkıntı yaşamazsa, pazar günü Beşiktaş derbisinde ilk 11'deki yerini alacak. Zorlu mücadele öncesi Fenerbahçe'deki eksikler Nazım Sangare, Tolga Ciğerci, Enner Valencia, Sinan Gümüş ve Mbwana Samatta.