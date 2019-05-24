Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Antalyaspor’u ağırlayacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde düz koşu ile başlayan antrenman istasyon antrenmanlarıyla devam etti. Antrenmanın basına açık olan son bölümünde ise futbolcular 5’e 2 top kapma çalışması yaptı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Andre Ayew, Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Mathieu Valbuena ve Michael Frey antrenmanda yer almadı.

Bu arada sakatlıkları sona eren Roberto Soldado,Mehmet Topal ve Hasan Ali Kaldırım bugünkü idmanda yer aldılar.

İHA