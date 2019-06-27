Ali Koç yönetiminde yeni yapılanmaya giden ancak geçtiğimiz sezon kadro mühendisliğindeki hamleleri olumsuz sonuç veren Fenerbahçe yeni sezonda benzer hataları tekrarlamak istemiyor.

Ancak bunu yaparken de kadro fazlası isimlerden kurtulması gerekiyor. Geçen sezon büyük beklentilerle kiralanan ancak hayal kırıklığı ile sonuçlanan Benzia, Slimani ve Ayew ile yollar ayrılmıştı. Sözleşmesi biten Şener Özbayraklı ve Soldado ile yeni mukavele yapılmamış, Valbuena ile de anlaşma sağlanarak vedalaşılmıştı. Bunlara bir sene daha mukavelesi olan Mehmet Topal eklendi. Gözler diğer isimlere çevrildi.

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Tatlı ayrılık olsun!

Koç yönetimi, teknik direktör Ersun Yanal’ın kadroda düşünmediği gerek performans olarak yeterli bulunmayan gerekse maliyet olarak çok yüksek ücretler alan isimlerle tatlı ayrılmak istiyor. Kim mi bunlar? Bekleneni veremeyen Reyes, Frey ile eski görüntüsünün çok uzağında olan Alper Potuk ile İsmail Köybaşı... Kameni’yi ise ayrı bir yere koymak gerekiyor. 2 milyon avroluk ücreti başka bir kulüpte bulamayacağı için tabiri caizse yattığı yerden para kazanan tecrübeli eldiven geçtiğimiz sezonlarda anlaşmalı ayrılığa da sıcak bakmamıştı. Ancak bu isimlerin hepsiyle pazarlıklar devam ediyor. İsmail Köybaşı ve Alper Potuk’ta problem olmayacak gibi.

(Türkiye Gazetesi)