Fenerbahçe'de 4 zorunlu değişiklik

Süper Lig’in 34. ve son haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe, bir önceki hafta Beşiktaş’a karşı oynadığı derbi maçın ilk 11’ine göre sahaya 3’ü zorunlu 4 değişiklikle çıktı.

25 Temmuz 2020, Cumartesi 21:55 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de 4 zorunlu değişiklik

Fenerbahçe'de, Beşiktaş derbisine 11’de başlayan oyunculardan Tolga Ciğerci, Deniz Türüç ve Vedat Muriç, kart cezaları sebebiyle Çaykur Rizespor’a karşı oynayamadı. Bu isimlerin yanı sıra kaleci Altay Bayındır da teknik heyetin kararı doğrultusunda karşılaşmada forma giyemedi.

Fenerbahçe teknik heyeti, bu isimlerin yerine Harun Tekin, Ömer Faruk Beyaz, Garry Rodrigues ve Allahyar Sayyadmanesh’i sahaya sürdü.

Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor karşısında kalede Harun Tekin’i görevlendirirken, savunma dörtlüsü Nabil Dirar, Serdar Aziz, Simon Falette ve Hasan Ali Kaldırım’dan oluştu. Orta sahada Ozan Tufan ve Emre Belözoğlu’na şans veren Fenerbahçe teknik heyeti, kenarlarda Garry Rodrigues ve Ferdi Kadıoğlu’nu oynattı. Santrforda Allahyar Sayyadmanesh’e görev veren teknik heyet, forvet arkasında ise Ömer Faruk Beyaz’a şans tanıdı.

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