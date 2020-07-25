Fenerbahçe'de, Beşiktaş derbisine 11’de başlayan oyunculardan Tolga Ciğerci, Deniz Türüç ve Vedat Muriç, kart cezaları sebebiyle Çaykur Rizespor’a karşı oynayamadı. Bu isimlerin yanı sıra kaleci Altay Bayındır da teknik heyetin kararı doğrultusunda karşılaşmada forma giyemedi.

Fenerbahçe teknik heyeti, bu isimlerin yerine Harun Tekin, Ömer Faruk Beyaz, Garry Rodrigues ve Allahyar Sayyadmanesh’i sahaya sürdü.

Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor karşısında kalede Harun Tekin’i görevlendirirken, savunma dörtlüsü Nabil Dirar, Serdar Aziz, Simon Falette ve Hasan Ali Kaldırım’dan oluştu. Orta sahada Ozan Tufan ve Emre Belözoğlu’na şans veren Fenerbahçe teknik heyeti, kenarlarda Garry Rodrigues ve Ferdi Kadıoğlu’nu oynattı. Santrforda Allahyar Sayyadmanesh’e görev veren teknik heyet, forvet arkasında ise Ömer Faruk Beyaz’a şans tanıdı.