Önümüzdeki sezon teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde Süper Lig 'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyecek Fenerbahçe 'de gelecek sezon için satışa çıkan kombine biletlere büyük ilgi gösterildi. Taraftarlar, kombinelerin satışa başladığı günün öncesinde gece uzun kuyruklar oluşturdu.. Ve dün itibarıyla kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, tüm kombinelerin tükendiği belirtildi. Alınan bilgiye göre 50 bin kişilik Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 35 bine yakın bilet satıldı. Fenerbahçeli futbolseverlerin, uzun süredir lig şampiyonluğundan uzak olan takımlarına gösterdiği bu büyük ilgi, kombinelerden rekor gelir beklentisini de beraberinde getirdi.

'Hep birlikte büyük zaferlere...'

Sarı-Lacivertliler'in sitesinden özetle, "2022-2023 sezonu kombine kartlarının satışları Fenerbahçemiz'in en büyük gücü olan taraftarımızın gösterdiği ilgi sonrasında tükenmiştir. Büyük taraftarımız, Fenerbahçemiz'in yanında olmak, inanç ve tutkuyla ilk dakikadan son saniyeye dek takımımıza destek olmak için yine omuz omuza Saracoğlu’nda olacak... Yeni sezonda hep birlikte büyük zaferlere imza atabilmeyi diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yusuf Dursun







