Ezeli rakiple oynanacak müthiş karşılaşma öncesinde 3 kritik isim ceza sınırında. Kaleci Altay Bayındır, orta sahanın vazgeçilmez ismi Luiz Gustavo ve attığı 12 golle takımı sırtlayan Vedat Muriç, bu akşam sarı kart görmeleri halinde Galatasaray derbisinde görev yapamayacak. 3 yıldız da kart konusunda son derece dikkatli olmaları gerektiğinin farkında. Buna rağmen hem Ersun Yanal hem antrenör Volkan Demirel hem de kaptan Emre Belözoğlu, Altay, Gustavo ve Muriç’e uyarıda bulunmayı ihmal etmedi.