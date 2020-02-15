Fenerbahçe'de 3 yıldız sınırda

Sarı-Lacivertliler için Ankaragücü maçını kazanmanın önemi büyük. Ancak önümüzdeki hafta da Galatasaray ile derbi var.

15 Şubat 2020, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de 3 yıldız sınırda

Ezeli rakiple oynanacak müthiş karşılaşma öncesinde 3 kritik isim ceza sınırında. Kaleci Altay Bayındır, orta sahanın vazgeçilmez ismi Luiz Gustavo ve attığı 12 golle takımı sırtlayan Vedat Muriç, bu akşam sarı kart görmeleri halinde Galatasaray derbisinde görev yapamayacak. 3 yıldız da kart konusunda son derece dikkatli olmaları gerektiğinin farkında. Buna rağmen hem Ersun Yanal hem antrenör Volkan Demirel hem de kaptan Emre Belözoğlu, Altay, Gustavo ve Muriç’e uyarıda bulunmayı ihmal etmedi.

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