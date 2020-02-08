Fenerbahçe'nin 3-0’lık Kırklarelispor galibiyetinde 3 isim ön plana çıktı. Mevlüt Erdinç, attığı gollerle yıldızlaştı. Miha Zajc, ceza sahası çevresindeki etkinliği ve etkili şutlarıyla rakibi zorladı. Mehmet Ekici ise kilit pasları ve takımı başarıyla yönlendirmesiyle alkış aldı. Ligde fazla forma şansı bulamayan 3 oyuncu, Kırklareli karşısındaki performanslarıyla rekabette iddialı olduklarını gösterdi.

Ersun Yanal’ın da Mevlüt, Zajc ve Mehmet Ekici’nin formundan son derece memnun kaldığı öğrenildi. Yanal, ilk 11 istikrarı yakalamak istese de özellikle maçların ikinci yarısında bu öğrencilerine daha fazla şans tanımayı planlıyor.