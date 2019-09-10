Geçen geçen sezon devre arasında kadroya katılan Tolgay Arslan, Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar performanslarıyla hayal kırıklığına neden oldu. 3 futbolcu da teknik heyet tarafından 11'de düşünülmüyor, yedek kulübesinde hamle oyuncusu olarak değerlendirilecek.

JAİLSON'U BİR TÜRLÜ KESEMEDİLER!

Serdar Aziz ile Sadık Çiftpınar olmasına rağmen bu sezon stoper mevkine Adil Rami ile Zanka transfer edildi. Sadık ve Serdar gerçek mevkisi olmamasına Jailson'u kesemedi.

TOLGAY ARSLAN HALA BEKLENİYOR

Orta sahaya transfer edilen Tolgay Arslan da performansıyla hayal kırıklığı yaşatan başka bir isim. Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında Tolga vasatın altında kaldı.

MALİYETLERİ 5 MİLYON EURO

Tolgay Arslan'ın kalabalık orta saha kurgusunda ilk 11 oynaması zor gözüküyor. Sarı lacivertli yönetimin 3 transfer için 5 milyon Euro'nun üzerinde kulüp kasasından para çıkmıştı.

Kaynak: Takvim