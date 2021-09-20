Fenerbahçe , Süper Lig 'de bu sezonki ilk yenilgisini almadı, ayrıca deplasmandaki başarılı performansını da Başakşehir'e karşı aldığı 2-0'lık yenilgiyle sonlandırdı. Sarı-Lacivertliler'in bu mücadele öncesi rakip sahada çıktığı son 15 karşılaşmada 11 galibiyeti ve 4 beraberliği bulunuyordu.

Son iki dış saha maçını gol yemeden kazanan Kanarya, son yenilgisini ise 274 gün önce; yani 19Aralık 2020'de 3-1'le Gaziantep FK'la konuk olduğu mücadelede almıştı. Bu sonuç, Kanarya'da keyiflerin kaçmasına da neden oldu.